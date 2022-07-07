Генменеджер «Питтсбурга» прокомментировал подписание нового контракта с Летангом

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл прокомментировал подписание нового контракта с защитником Крисом Летангом. Соглашение с 35-летним игроком заключено сроком на шесть лет, по нему хоккеист заработает $ 36,6 млн.



«Крис воплощает в себе то, что значит быть игроком «Питтсбург Пингвинз». Роль, которую он играет в нашей команде, незаменима, Летанг — лидер в нашей раздевалке, он внёс бесчисленный вклад в организацию за последние 15 с лишним лет, включая три победы в Кубке Стэнли. Мы очень рады сделать его «пингвином» на всю жизнь», — приводит слова Хекстолла официальный сайт «Питтсбурга».



Отметим, что «Пингвинз» в настоящий момент не договорились о новом контракте с российским форвардом Евгением Малкиным, который выступает за клуб с 2006 года.