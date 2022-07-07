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Кемпер покинет «Колорадо» после обмена Георгиева из «Рейнджерс»

Кемпер покинет «Колорадо» после обмена Георгиева из «Рейнджерс»
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Голкипер «Колорадо Эвеланш» Дарси Кемпер с большой долей вероятности покинет клуб, сообщает журналист Даррен Дрегер.

Отмечается, что после того, как «лавины» выменяли у «Нью-Йорк Рейнджерс» российского вратаря Александра Георгиева, у клуба не осталось достаточно места под потолком зарплат для того, чтобы удержать Кемпера.

В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 32-летний голкипер принял участие в 57 встречах, отразив в них 92,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,54. В плей-офф Кемпер провёл 16 матчей, одержав 12 побед, процент отражённых бросков — 90,2%, коэффициент надёжности — 2,57. Вместе с клубом вратарь стал обладателем Кубка Стэнли, в финальной серии обыграв «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-2).

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