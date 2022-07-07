Лебрюн заявил, что «Питтсбург» и Малкин не могут договориться о сроке нового контракта
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Инсайдер TSN Пьер Лебрюн прокомментировал ситуацию с новым контрактом российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.
«Срок действия контракта остаётся проблемой в переговорах с Малкиным. Не думаю, что «Питтсбург» предложат трёхлетнее соглашение. Посмотрим, изменится ли это или нет», — написал Лебрюн.
Напомним, 35-летний россиянин выступает за «Пингвинз» с 2006 года. По прошлому контракту с клубом Малкин зарабатывал $ 9,5 млн в год. 13 июля форвард может стать неограниченно свободным агентом.
В общей сложности Малкин принял участие в 981 встрече регулярных чемпионатов, набрав 1146 (444+702) очков при показателе полезности «+59». В плей-офф россиянин принял участие в 177 играх, заработав 180 (67+113) баллов при полезности «+6».
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