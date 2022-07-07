Журналист The Athletic сообщил, что «Чикаго» хочет обменять Дебринкэта на пик 1-го раунда

Журналист The Athletic Марк Лазерус сообщил информацию о попытках «Чикаго Блэкхоукс» обменять нападающего Алекса Дебринкэта до начала драфта Национальной хоккейной лиги.



«Чикаго» всё ещё активно пытается обменять Алекса Дебринкэта, чтобы получить пик первого раунда на предстоящем драфте. На данный момент было бы большим сюрпризом, если бы они смогли это сделать», — написал Лазерус.



Отметим, что в прошедшем регулярном сезоне НХЛ 24-летний форвард стал вторым бомбардиром «Блэкхоукс». Дебринкэт принял участие в 82 матчах, набрав 78 (41+37) очков при общей полезности «-13». «Чикаго» не смог выйти в розыгрыш Кубка Стэнли — 2022.



Напомним, контракт нападающего с зарплатой $ 6,4 млн действует до конца сезона-2022/2023.

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