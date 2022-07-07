Вице-президент КХЛ по маркетингу оценил маркетинговую деятельность «Авангарда»

Вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов поделился мнением о коммерческой деятельности клубов лиги, а также отметил омский «Авангард».



«Насколько открыто и с желанием клубы идут на какие-то изменения? По-разному. Если идеи легко реализуются и не требуют существенных дополнительных инвестиций, а их эффект очевиден, то большинство клубов соглашаются сразу. Если плюсы видны не сразу, то кого-то приходится и стимулировать. Зависит от клуба, нельзя всех стричь под одну гребёнку.



Но за последние несколько лет все сделали значительный скачок в области маркетинга. Раньше спортивное направление существенно превалировало над всем. Были даже абсурдные ситуации, когда тренеры не отпускали игроков на активации со спонсорами, не разрешали им давать интервью. Но ситуацию удалось переломить, и маркетинг стал важной составляющей клубной жизни. Некоторые клубы со своей коммерческой деятельности начали даже финансировать зарплаты хоккеистов.



«Авангард» – один из лидеров КХЛ в плане маркетинга. Его много критиковали за Ольгу Бузову, за порнозвезду Еву Эльфи. Такие маркетинговые ходы оправданы? «Авангард» – один из передовиков КХЛ в плане маркетинговой деятельности. Там экспериментируют, пробуют что-то новое, но это может быть на грани или за рамками привычного. Поэтому это вызывает критику. Использование селебрити – оправданный шаг с их стороны, это работа на различную аудиторию. Ольга Бузова – медийный человек, поэтому нет ничего плохого в том, что она посещает матчи и участвует в жизни клуба», — цитирует Доброхвалова «РБ Спорт».