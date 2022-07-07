«Чикаго» обменяет Дебринкэта в «Оттаву», получив пики 1-го и 2-го раунда драфта-2022

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Алекс Дебринкэт станет игроком «Оттавы Сенаторз» в результате обмена, сообщает журналист Фрэнк Серавалли.



Отмечается, что 24-летний форвард будет обменян в канадский клуб. «Индейцы» получат взамен 7-й и 39-й пик драфта Национальной хоккейной лиги 2022 года, а также пик третьего раунда драфта 2024 года. Ранее сообщалось, что «Чикаго» рассчитывает получить за Дебринкэта выбор в первом раунде драфта-2022.



Напомним, контракт нападающего с зарплатой $ 6,4 млн действует до конца сезона-2022/2023. В прошедшем регулярном сезоне НХЛ Дебринкэт принял участие в 82 матчах, набрав 78 (41+37) очков при общей полезности «-13», не сумев вместе с «Чикаго» выйти в розыгрыш Кубка Стэнли — 2022.