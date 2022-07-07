Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Чикаго» обменяет Дебринкэта в «Оттаву», получив пики 1-го и 2-го раунда драфта-2022

«Чикаго» обменяет Дебринкэта в «Оттаву», получив пики 1-го и 2-го раунда драфта-2022
Комментарии

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Алекс Дебринкэт станет игроком «Оттавы Сенаторз» в результате обмена, сообщает журналист Фрэнк Серавалли.

Отмечается, что 24-летний форвард будет обменян в канадский клуб. «Индейцы» получат взамен 7-й и 39-й пик драфта Национальной хоккейной лиги 2022 года, а также пик третьего раунда драфта 2024 года. Ранее сообщалось, что «Чикаго» рассчитывает получить за Дебринкэта выбор в первом раунде драфта-2022.

Напомним, контракт нападающего с зарплатой $ 6,4 млн действует до конца сезона-2022/2023. В прошедшем регулярном сезоне НХЛ Дебринкэт принял участие в 82 матчах, набрав 78 (41+37) очков при общей полезности «-13», не сумев вместе с «Чикаго» выйти в розыгрыш Кубка Стэнли — 2022.

Не побоятся ли в Америке выбрать русских талантов? Драфт НХЛ — 2022, онлайн Не побоятся ли в Америке выбрать русских талантов? Драфт НХЛ — 2022, онлайн
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022