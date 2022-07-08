Комиссар НХЛ высказался о возможных проблемах с военкоматом у Капризова и других россиян

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал ситуацию с возникающими проблемами российских хоккеистов с прохождением срочной службы в армии и получением военных билетов.

«Я не хочу говорить ничего, что может быть неправильно истолковано или вызвать обострение этой деликатной ситуации. Российские игроки, которые всё ещё проживают на родине, должны убедиться, что они принимают наилучшие возможные решения для себя и своих семей.

Вероятно, у нас нет полной информации о том, что происходит с точки зрения отношений каждого игрока в России с правительством, и нам придётся уважать процесс в отношении того, что происходит. Думаю, нам или клубам не стоит вмешиваться в политику того, что происходит в России, и я думаю, что игроки должны думать о том или ином каждом своём действии», — приводит слова Беттмэна журналист The Athletic Майкл Руссо в «Твиттере».

Напомним, ранее российский вратарь «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов был отправлен на срочную службу, которую проходит в учебной части Североморска. Позднее один из телеграм-каналов опубликовал информацию о том, что нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов и форвард ЦСКА Павел Карнаухов подозреваются в покупке военных билетов. После этого стало известно, что доследственных проверок по делам о покупке военных билетов в отношении хоккеистов не проводится.

Армия вместо НХЛ. Что происходит с вратарём Федотовым.