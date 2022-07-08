«Миннесота» объявила о заключении нового контракта с вратарём Марком-Андре Флёри

Пресс-служба клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» на официальном сайте объявила о достигнутой договорённости по новому контракту с 37-летним канадским вратарём Марком-Андре Флёри.
Согласно опубликованной информации журналиста The Athletic Майкла Руссо в «Твиттере», стороны продлят контракт на два сезона на общую сумму в $ 7 млн. По прошлому соглашению, которое было подписано ещё в составе «Вегас Голден Найтс», Флёри зарабатывал $ 7 млн за сезон.
Напомним, Флёри был обменян в «Миннесоту» из «Чикаго Блэкхоукс» в дедлайн прошлого сезона. Марк-Андре успел провести в составе «дикарей» 11 матчей в регулярном чемпионате, в которых отражал 91% бросков, пропуская в среднем 2,74 шайбы за матч. В Кубке Стэнли – 2022 он принял участие в пяти играх с показателями в 90,6% отражённых бросков и 3,04 пропущенных шайбы в среднем за матч.
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