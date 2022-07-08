У «Миннесоты» осталось $ 1,4 млн под потолком зарплат и 3 игрока с истекающими контрактами

После заключения нового контракта с 37-летним канадским вратарём Марк-Андре Флёри у «Миннесоты Уайлд» почти не осталось места под потолком зарплат. Об этом сообщает портал PuckPedia.

Отметим, что у «дикарей» осталось свободных средств в размере $ 1,4 млн. Среди неподписанных игроков – нападающие Николас Делорье и Ник Бьюгстад, а также защитник Джорджи Бенн.

Делорье, зарабатывавший $ 1 млн в год, в прошлом сезоне принял участие в 81 матче регулярного чемпионата, в которых набрал 13 (8+5) очков и заработал 113 минут штрафного времени при коэффициенте полезности «-11». У Бьюгстада, заключившего в прошлом сезоне однолетний контракт на $ 900 тыс., – также 13 (7+6) очков в 57 встречах сезона-2021/2022 с показателем полезности «-2».