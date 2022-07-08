Словацкий нападающий Юрай Слафковски выбран под первым номером на драфте НХЛ – 2022

18-летний словацкий нападающий Юрай Слафковски выбран под первым номером драфта НХЛ – 2022 командой НХЛ «Монреаль Канадиенс».

В 17 лет Слафковски стал самым ценным игроком Олимпиады и помог своей сборной впервые в истории выиграть олимпийские медали (бронзу). На чемпионате мира — 2022 он стал лучшим бомбардиром команды, а весь год играл не по юниорам, а в главной лиге Финляндии, и дошёл с «ТПС» до финала.

В прошлом сезоне он провёл за «ТПС» 31 матч и совершил 10 (5+5) результативных действий при 33 минутах штрафного времени. Примечательно, что Юрай стал первым игроком из Словакии, который выбран под первым номером на драфте НХЛ.

Отметим, что главным фаворитом являлся американский нападающий Шейн Райт.