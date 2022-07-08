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Словак Шимон Немец выбран «Нью-Джерси» под вторым номером драфта НХЛ – 2022

Словак Шимон Немец выбран «Нью-Джерси» под вторым номером драфта НХЛ – 2022
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18-летний словацкий защитник Шимон Немец стал вторым номером драфта НХЛ – 2022, он выбран командой «Нью-Джерси Дэвилз».

В прошлом сезоне Немец выступал на родине за команду «Нитра», в составе которой принял участие в 39 встречах на взрослом уровне и набрал 26 (1+25) очков при показателе полезности «+13». Как и Юрай Слафковски, ставший первым номером драфта – 2022, он стал известен благодаря Олимпийским играм – 2022, где сумел ярко проявить себя.

Отметим, что это первый в истории НХЛ словацкий дуэт, выбранных в первых двух пиках драфта. При этом, фаворитом этой церемонии был американский нападающий Шейн Райт, который оценивался многими экспертами, как безусловный первый номер.

«Чемпионат» ведёт LIVE-трансляцию драфта НХЛ – 2022.

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