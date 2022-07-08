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Слафковски – первый словак, задрафтованный в НХЛ под первым номером

Слафковски – первый словак, задрафтованный в НХЛ под первым номером
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В ночь на 8 июля на стадионе «Белл-центр» в Монреале проходит первый раунд драфта НХЛ-2022. 18-летний форвард Юрай Слафковски был выбран под первым номером командой «Монреаль Канадиенс».

Слафковски стал первым в истории НХЛ первым пиком из Словакии. Предыдущим хоккеистом из этой страны с самым высоким рейтингом был Мариан Габорик, выбранный «Миннесотой Уайлд» в 2000 году под третьим номером.

Также за последние десять лет Слафковски стал четвёртым европейцем, задрафтованным под стартовым номером, после россиянина Наиля Якупова (2012), швейцарца Нико Хишира (2017) и шведа Расмуса Далина (2018).

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