Слафковски – первый словак, задрафтованный в НХЛ под первым номером

В ночь на 8 июля на стадионе «Белл-центр» в Монреале проходит первый раунд драфта НХЛ-2022. 18-летний форвард Юрай Слафковски был выбран под первым номером командой «Монреаль Канадиенс».



Слафковски стал первым в истории НХЛ первым пиком из Словакии. Предыдущим хоккеистом из этой страны с самым высоким рейтингом был Мариан Габорик, выбранный «Миннесотой Уайлд» в 2000 году под третьим номером.



Также за последние десять лет Слафковски стал четвёртым европейцем, задрафтованным под стартовым номером, после россиянина Наиля Якупова (2012), швейцарца Нико Хишира (2017) и шведа Расмуса Далина (2018).

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