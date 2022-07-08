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Главный фаворит драфта НХЛ Райт стал лишь четвёртым номером. Его выбрал «Сиэтл»

Главный фаворит драфта НХЛ Райт стал лишь четвёртым номером. Его выбрал «Сиэтл»
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В ночь на 8 июля на стадионе «Белл-центр» в Монреале проходит первый раунд драфта НХЛ-2022. Главным фаворитом накануне события считался 18-летний Шейн Райт, однако в итоге канадец оказался даже вне тройки лучших.

«Сиэтл Кракен» выбрал Райта под четвёртым номером.

Под первым номером в «Монреаль Канадиенс» отправился словацкий форвард Юрай Слафковски. Вторым «Нью-Джерси Дэвилз» выбрал другой словак – Шимон Немец. Третьим же оказался американский форвард Логан Кули, задрафтованный клубом «Аризона Койотс».

18-летний канадец в минувшем сезоне набрал 94 очка в 64 играх регулярного чемпионата юниорской лиги Онтарио. Он забросил 32 шайбы и отдал 64 результативные передачи, выступая в составе «Кингстона». Также на его счету 11 игр плей-офф и 14 баллов (3+11).

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