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Слафковски эмоционально отреагировал на свой выбор под первым номером на драфте НХЛ

Слафковски эмоционально отреагировал на свой выбор под первым номером на драфте НХЛ
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18-летний словацкий нападающий Юрай Слафковски словно сам не ожидал, что будет выбран под первым номером на драфте НХЛ – 2022 клубом «Монреаль Канадиенс», — именно такой вывод можно сделать, судя по реакции хоккеиста на произошедшее.

ВИДЕО.

Отметим, что до начала церемонии главным фаворитом являлся американский нападающий Шейн Райт, в итоге ушедший лишь под четвёртым номером в «Сиэтл Кракен». Вторым был выбран соотечественник Слафковского – защитник Шимон Немец, вместе с которым они блистали на Олимпийских играх – 2022, а замкнул тройку американец Логан Кули, отправившийся в «Аризону Койотс».

Напомним, в 17 лет Слафковски стал самым ценным игроком Олимпиады и помог своей сборной впервые в истории выиграть олимпийские медали (бронзу). На чемпионате мира — 2022 он стал лучшим бомбардиром команды, а весь год играл не по юниорам, а в главной лиге Финляндии, и дошёл с «ТПС» до финала.

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