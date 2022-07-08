«Анахайм» впервые с 2001 года выбрал российского хоккеиста в первом раунде драфта НХЛ

«Анахайм Дакс» впервые за 21 год выбрал российского игрока на драфте НХЛ в первом раунде – на проходящей этой ночью церемонии они задрафтовали 18-летнего российского защитника Павла Минтюкова.

Последним, кого они задрафтовали в первом раунде среди российских игроков был нападающий Станислав Чистов, который так и не сумел закрепиться в НХЛ, проведя 196 матчей за океаном, в которых совершил 61 (19+42) результативное действие. При этом, годом ранее «Дакс» драфтовали в первом раунде другого россиянина – нападающего Алексея Смирнова.

Если не учитывать именно первый раунд, то российские игроки «Анахаймом» драфтовались не так давно – это было на церемонии 2020 года, когда в пятом раунде под общим 129-м номером в команде оказался воспитанник казанского «Ак Барса» Артём Галимов, который так и не попробовал свои силы в НХЛ.