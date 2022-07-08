Слафковски поделился эмоциями после того, как был выбран под первым номером на драфте НХЛ

18-летний словацкий нападающий Юрай Слафковски, выбранный под первым номером «Монреаль Канадиенс» на драфте НХЛ – 2022, рассказал о своих впечатлениях от произошедшего.

«Это просто невероятный момент для меня, для моей семьи, для всех, кто меня поддерживает, и для Словакии. Нам нужно было что-то подобное. Это также особенный вечер для меня, потому что Шимон Немец был выбран вторым. Я этого не ожидал.

Когда услышал своё имя под первым номером, для меня это стало довольно большим сюрпризом. У нас были встречи, но вы почти ничего не узнаёте из этих встреч. Я всё ещё не мог догадаться, когда я ждал этого, но теперь это реальность.

В «Монреале» знали меня довольно хорошо. Они знали почти всё: как я играю, что я делаю, где я нахожусь на льду, так что это действительно хорошая организация. Важно то, что они знают, чего хотят, и я знаю, чего хочу, так что для меня хорошо, что они выбрали меня.

Сразу два словацких игрока под первыми номерами на драфте? Я думаю, что из 5 млн человек в Словакии, по крайней мере, около 4 млн проснулись и болеют за нас. В конце концов, это важно. Мы из Словакии и представляем эту страну. Я просто счастлив, что это случилось с нами.

Моя реакция? По-моему, я даже не слышал, как меня окликнули по имени. Я только что услышал «Словакия», а потом был потрясён. Я даже больше не слушал. Меня трясло, и по коже побежали мурашки. Это был невероятный момент для меня», — приводит слова Слафковского пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.