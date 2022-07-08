Джо Сакик из «Колорадо» признан лучшим генеральным менеджером сезона НХЛ

53-летний канадский функционер Джо Сакик, занимающий пост генерального менеджера клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш», признан лучшим в лиге в своей должности по итогам сезона-2021/2022. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере».
Сакик, приведший «Колорадо» к чемпионству в прошедшем сезоне, получил награду имени Джима Грегори. В числе претендентов были его коллеги из «Тампы-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс» — Жюльен БрисБуа и Крис Друри.
Отметим, что Сакик на протяжении всей карьеры, с 1995 по 2009 год, выступал за «Колорадо» в качестве игрока, завоевав вместе с командой Кубок Стэнли в 2001 году. В сентябре 2014 года он был назначен генеральным менеджером «Эвеланш».
Премия генеральному менеджеру года НХЛ впервые была вручена в сезоне-2009/2010. Она была переименована в сезоне-2019/2020 в честь Джима Грегори, члена Зала хоккейной славы, который в течение четырех десятилетий занимал пост генерального менеджера «Торонто Мэйпл Лифс» и руководителя лиги.
- 8 июля 2022
-
04:26
-
04:18
-
04:08
-
04:05
-
03:33
-
03:19
-
02:57
-
02:55
-
02:52
-
02:44
-
02:42
-
02:28
-
02:19
-
02:05
-
01:17
- 7 июля 2022
-
23:40
-
23:40
-
23:30
-
22:49
-
22:07
-
21:50
-
21:25
-
20:46
-
20:14
-
20:03
-
19:51
-
19:26
-
18:23
-
17:44
-
17:15
-
16:42
-
15:26
-
14:58
-
14:46
-
14:27