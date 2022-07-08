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Джо Сакик из «Колорадо» признан лучшим генеральным менеджером сезона НХЛ

Джо Сакик из «Колорадо» признан лучшим генеральным менеджером сезона НХЛ
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53-летний канадский функционер Джо Сакик, занимающий пост генерального менеджера клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш», признан лучшим в лиге в своей должности по итогам сезона-2021/2022. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере».

Сакик, приведший «Колорадо» к чемпионству в прошедшем сезоне, получил награду имени Джима Грегори. В числе претендентов были его коллеги из «Тампы-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс» — Жюльен БрисБуа и Крис Друри.

Отметим, что Сакик на протяжении всей карьеры, с 1995 по 2009 год, выступал за «Колорадо» в качестве игрока, завоевав вместе с командой Кубок Стэнли в 2001 году. В сентябре 2014 года он был назначен генеральным менеджером «Эвеланш».

Премия генеральному менеджеру года НХЛ впервые была вручена в сезоне-2009/2010. Она была переименована в сезоне-2019/2020 в честь Джима Грегори, члена Зала хоккейной славы, который в течение четырех десятилетий занимал пост генерального менеджера «Торонто Мэйпл Лифс» и руководителя лиги.

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