«Миннесота» впервые взяла игрока из России в первом раунде драфта

«Миннесота Уайлд» впервые в истории взяла российского игрока в первом раунде драфта. 18-летний российский хоккеист магнитогорского «Металлурга» Данила Юров выбран на драфте – 2022 «Миннесотой».



В команде уже есть два российских игрока. В защитной линии у клуба числится с российским паспортом Дмитрий Куликов, а в нападении Россию представляет Кирилл Капризов.



Воспитанник челябинской хоккейной школы Сергея Макарова Юров в сезоне-2018/19 провёл за «Металлург» U16 35 игр и набрал в них 60 очков (25 шайб и 35 передач), а в следующем сезоне начал также выступать в составе «Стальных Лисов», записав в актив 13 очков в 18 матчах. Тогда же Данила был включён в состав сборной России на чемпионат мира среди команд U17, где принял участие в шести играх, забросил две шайбы и сделал шесть ассистов.



В сезоне-2020/21 Данила провёл 44 матча (23 за «Стальных Лисов» и 21 за «Металлург»), набрав суммарно 27 очков, из них 2 (1+1) – в Континентальной хоккейной лиге. В сезоне-2021/22 он также принял участие в 21 игре за «Магнитку» КХЛ, но результативными действиями не отметился. В 2021-м техничный универсал Юров стал серебряным призёром юниорского чемпионата мира со сборной России.