Минтюков – третий российский защитник топ-10 драфта НХЛ в XXI веке

Российский защитник Павел Минтюков, который был задрафтован «Анахайм Дакс» под десятым номером, стал третим защитником из России в XXI веке в топ-10 драфта НХЛ.



До него были выбраны всего два игрока. В 2015 году Иван Проворов был задрафтован «Филадельфией Флэймз», а через год в топ-10 попал и защитник Михаил Сергачёв, которого выбрал тогда канадский «Монреаль Канадиенс».



Минтюков родился 25 ноября 2003 года в Москве. Он начинал в хоккейной школе ЦСКА, а с сезона-2016/17 выступал в системе московского «Динамо». В Молодёжной хоккейной лиге Павел в сезоне-2019/20 провёл 33 игры в западной конференции и 3 – в плей-офф, набрав суммарно лишь 3 очка.



В Юниорской лиге Онтарио сезона-2021/22 в составе «Сагино Спирит» на счету атакующего защитника Минтюкова 67 матчей и 62 очка (17 шайб и 45 передач).