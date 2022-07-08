Мирошниченко продолжит играть в России в следующем сезоне, несмотря на пик в 1 раунде

18-летний российский нападающий Иван Мирошниченко, который задрафтован на церемонии драфта НХЛ – 2022 столичным «Вашингтон Кэпиталз» в первом раунде под общим 20-м номером, продолжит играть за «Омских Крыльев» в следующем сезоне, об этом сообщает американский журналист Стивен Эллис.



В прошлом сезоне за «Омские Крылья» в ВХЛ он провёл 31 матч, в которых отметился 16 (10+6) результативными действиями при показателе полезности «-9» и шести минутах штрафного времени. За основной состав «Авангарда» к играм он не привлекался.



Ранее Мирошниченко прошёл курс лечения лимфомы Ходжкина. 18-летний форвард допущен к тренировкам и готов играть в следующем сезоне. Заболевание протекало в простой форме и поддалось лечению.

После выбора «Вашингтона» Иван сообщил, что он выходил на лёд 10 раз после того, как смог побороть болезнь.