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Мирошниченко продолжит играть в России в следующем сезоне, несмотря на пик в 1 раунде

Мирошниченко продолжит играть в России в следующем сезоне, несмотря на пик в 1 раунде
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18-летний российский нападающий Иван Мирошниченко, который задрафтован на церемонии драфта НХЛ – 2022 столичным «Вашингтон Кэпиталз» в первом раунде под общим 20-м номером, продолжит играть за «Омских Крыльев» в следующем сезоне, об этом сообщает американский журналист Стивен Эллис.

В прошлом сезоне за «Омские Крылья» в ВХЛ он провёл 31 матч, в которых отметился 16 (10+6) результативными действиями при показателе полезности «-9» и шести минутах штрафного времени. За основной состав «Авангарда» к играм он не привлекался.

Ранее Мирошниченко прошёл курс лечения лимфомы Ходжкина. 18-летний форвард допущен к тренировкам и готов играть в следующем сезоне. Заболевание протекало в простой форме и поддалось лечению.

После выбора «Вашингтона» Иван сообщил, что он выходил на лёд 10 раз после того, как смог побороть болезнь.

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