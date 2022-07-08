«Эдмонтон» обменял Кассиана в «Аризону»

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Зак Кассиан продолжит карьеру в «Аризоне Койотс».
Клубы произвели обмен, по которому канадский клуб получил пик первого раунда под номером 32. «Аризона» помимо Кассиана получила пик первого раунда под номером 29, пик второго и третьего раунда в следующих сезонах.
У Кассиана было ещё два года соглашения с «нефтяниками» с зарплатой $ 3,2 млн. В минувшем сезоне форвард провёл на льду 58 игр, в которых он забил шесть голов и отдал 13 голевых передач. Всего за карьеру Зак сыграл 610 матчей, забросил 90 шайб и отдал 111 ассистов.
Напомним, ранее автор издания Sportsnet Рори Бойлен назвал имена игроков, контракты которых с большой долей вероятности будут выкуплены их действующими клубами в ближайшее время, Зак числился в этом списке.
- 8 июля 2022
-
07:12
-
07:04
-
06:58
-
06:26
-
06:17
-
06:11
-
06:07
-
05:47
-
05:39
-
05:33
-
05:12
-
04:47
-
04:26
-
04:18
-
04:08
-
04:05
-
03:33
-
03:19
-
02:57
-
02:55
-
02:52
-
02:44
-
02:42
-
02:28
-
02:19
-
02:05
-
01:17
- 7 июля 2022
-
23:40
-
23:40
-
23:30
-
22:49
-
22:07
-
21:50
-
21:25
-
20:46