«Эдмонтон» обменял Кассиана в «Аризону»

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Зак Кассиан продолжит карьеру в «Аризоне Койотс».

Клубы произвели обмен, по которому канадский клуб получил пик первого раунда под номером 32. «Аризона» помимо Кассиана получила пик первого раунда под номером 29, пик второго и третьего раунда в следующих сезонах.

У Кассиана было ещё два года соглашения с «нефтяниками» с зарплатой $ 3,2 млн. В минувшем сезоне форвард провёл на льду 58 игр, в которых он забил шесть голов и отдал 13 голевых передач. Всего за карьеру Зак сыграл 610 матчей, забросил 90 шайб и отдал 111 ассистов.

Напомним, ранее автор издания Sportsnet Рори Бойлен назвал имена игроков, контракты которых с большой долей вероятности будут выкуплены их действующими клубами в ближайшее время, Зак числился в этом списке.