Минтюков прокомментировал переход в «Анахайм Дакс»

Российский защитник Павел Минтюков, который был задрафтован «Анахайм Дакс» под десятым номером, прокомментировал свой переход в американский коллектив.



«Привет, фанаты «Дакс»! Я очень рад находиться в команде и мне уже не терпится начать новый сезон», — сказал Минтюков в интервью пресс-службе «Анахайма».

Минтюков родился 25 ноября 2003 года в Москве. Он начинал в хоккейной школе ЦСКА, а с сезона-2016/17 выступал в системе московского «Динамо». В Молодёжной хоккейной лиге Павел в сезоне-2019/20 провёл 33 игры в западной конференции и 3 – в плей-офф, набрав суммарно лишь 3 очка.



В Юниорской лиге Онтарио сезона-2021/22 в составе «Сагино Спирит» на счету атакующего защитника Минтюкова 67 матчей и 62 очка (17 шайб и 45 передач).