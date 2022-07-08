Генменеджер «Монреаля»: чувствовали, что Слафковски будет лучшим игроком для нас
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Генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз прокомментировал выбор словацкого нападающего Юрая Слафковски под первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги — 2022.
«Мы прошли чертовски изнурительную подготовку и просмотр игроков, было много отличных хоккеистов. Мы чувствовали, что Юрай будет лучшим игроком для нас», — цитирует Хьюза официальный сайт НХЛ.
Юрай стал первым игроком из Словакии, который выбран под первым номером на драфте НХЛ. В прошлом сезоне 18-летний форвард выступал в Финляндии за клуб «ТПС», провёл 31 матч и совершил 10 (5+5) результативных действий при 33 минутах штрафного времени. Также Слафковски стал самым ценным игроком Олимпийских игр — 2022, выиграв вместе со Словакией бронзовые медали.
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