Частный инвестор: Башкортостан может производить Василевского и Зюзина каждый год

Заслуженный строитель Республики Башкортостан Венер Гизаметдинов, открывший новую арену в Уфе, реализованный на частные инвестиции, рассказал о перспективах хоккея в регионе.
«Какими вижу перспективы хоккея Башкортостана? За 40 лет Республика воспитала две звезды мирового хоккея — Василевского и Зюзина. Да, многие другие в стране о таких показателях только мечтают, но и хоккейный Башкортостан способен ещё прибавить. У нас есть флагман Республики — »Салават Юлаев", один из сильнейших клубов КХЛ и Европы, в регионе уделяется ему огромное внимание — начиная от первых лиц.
Но мы все — люди амбициозные, знаем, что последние большие победы «Салавата Юлаева» состоялись десятилетие назад. Ту команду во главе с капитаном Виктором Козловым и зажигательным Александром Радуловым мы отлично помним. Все вместе будем делать всё возможное, чтобы эти победы вернулись.
В последние годы «Салават» был вынужден делать ставку на финских легионеров. Легионеры при всём к ним уважении — народ не надёжный, посмотрите, как они, извините за выражение, «кинули» Республику этим летом. Поэтому мы и говорим: давайте вкладывать деньги не в иностранцев, а в своих людей! В мальчишек Башкортостана, в инфраструктуру!
Уверен, что если мы начнём реализовывать весь потенциал нашего талантливого народа, то Башкортостан будет производить Василевского и Зюзина не раз в сорок лет, а каждый год. Также не сомневаюсь, что нам по силам минимум на треть формировать своими воспитанниками всю линейку сборных России — от юниорских до олимпийских", — цитирует Гизаметдинова Russia-Hockey.ru.
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