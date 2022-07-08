«Он хотел получить шанс, и это произошло». Сакик — об обмене Георгиева в «Колорадо»

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик прокомментировал обмен российского голкипера Александра Георгиева из «Нью-Йорк Рейнджерс».



«Я думаю, что они с Павлом Францоузом станут отличным дуэтом. Мы считаем Павла отличным запасным вратарём и парнем, которому можно доверить 30-40 матчей. Когда Георгиев был основным голкипером, он играл очень хорошо. Александр хотел получить шанс, и это произошло, он с нетерпением ждал этого вызова.



Мне нравится то, что он играл в команде с большого рынка. Георгиев играл в Нью-Йорке. Он может справиться с давлением и прочими вещами. Мы рады за него», – приводит слова Сакика The Athletic.



Напомним, контракт 26-летнего россиянина завершается летом 2022 года, он может получить статус ограниченно свободного агента. Руководство «Эвеланш» проведёт переговоры по новому соглашению с Георгиевым.

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