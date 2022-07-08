«Сибирь» сообщила о начале заливки пробного льда на новой арене клуба

Пресс-служба новосибирской «Сибири» сообщила о ходе строительства нового стадиона клуба. На арене началась заливка пробного льда.



«На стройплощадке нового ледового дворца началась заливка пробного льда на большой арене. Работы идут чётко в соответствии с графиком под контролем правительства Новосибирской области», — говорится в сообщении в телеграм-канале клуба.

Напомним, на арене должен был состояться молодёжный чемпионат мира 2023 года. По решению Международной федерации хоккея (ИИХФ) Омск и Новосибирск были лишены права проведения турнира, а российские сборные и клубы отстранены от участия в соревнованиях ИИХФ на неопределённый срок.



Молодёжный чемпионат мира 2023 примут канадские города Галифакс и Монктон.