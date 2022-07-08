Сушинский: не удивлён, что клубы выбрали россиян на драфте. НХЛ — это бизнес-проект
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Чемпион мира, известный в прошлом хоккейный нападающий Максим Сушинский прокомментировал итоги драфта Национальной хоккейной лиги — 2022.
«Ничего особого не думаю о таком выборе россиян на драфте НХЛ. Не удивлён, что их выбрали в ведущие клубы. Ведь НХЛ — бизнес-проект, а не политический. Там люди зарабатывают деньги, им всё равно, какой у тебя паспорт.
Главное, чтобы ты выходил на лёд, доказывал, показывал хорошую игру. Важно, чтобы ходил народ, выпил пива, купил майку и съел гамбургер. Это делается только для этого. Так зарабатывают деньги. Заиграют ли россияне? Им по 18 лет. Как можно судить. Как заиграют, тогда можно будет оценивать», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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