Кожевников — об итогах драфта НХЛ: Минтюков, Юров и Мирошниченко — наше будущее

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об итогах драфта Национальной хоккейной лиги. В первом раунде были выбраны три россиянина: защитник Павел Минтюков (10-й пик, «Анахайм Дакс»), Иван Мирошниченко (20-й пик, «Вашингтон Кэпиталз») и Данила Юров (24-й пик, «Миннесота Уайлд»).



«Трудно говорить, заиграют ребята или нет. Должны, если их выбирают! Надежда на них есть. Но это будет зависеть и от тренера, от отношения к нашим хоккеистам. Не все же относятся нормально: берут, а потом заставляют бегать по фарм-клубам. Вообще, считаю, нужно уезжать состоявшимся хоккеистом, как Капризов. Если ты здесь сильнейший, то и там тоже будешь. А тут 50 на 50. Обязательно будем следить за Минтюковым, Мирошниченко и Юровым. Это наше будущее», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.