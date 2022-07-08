Фетисов прокомментировал выбор троих россиян в первом раунде драфта НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал выбор трёх российских хоккеистов в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги — 2022.



«Там вся философия в том, что драфт помогает сделать любой клуб ведущим. Идёт серьезная работа. Клубы тратят большие деньги на отслеживание хоккеистов с юношеского возраста по всему миру. При правильном менеджменте любой клуб может стать ведущим. Считаю, что эта система должна у нас работать. Мы должны отказаться от клубных принадлежностей в спортивных школах. Не слежу за юными хоккеистами, но тем не менее прозорливость НХЛ, которая за счёт россиян и европейцев превратилась в пример, который объединяет спортсменов всех континентов.



Пожелаем удачи ребятам. Ошибок в первом раунде драфта нет. За ними следят в течение пяти лет со всех сторон. Каждый скаут даёт им свою оценку. Предвзятых отношений быть не может. Получается, что 32 команды дают оценку игроку. Потом это всё идёт в центральное бюро, где формируется рейтинг игроков», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.