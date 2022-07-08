Ласьков: Юров будет играть в основе «Металлурга». Дадим шансы окрепнуть, а там его выбор

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал выбор форварда Данилы Юрова на драфте НХЛ — 2022 «Миннесотой Уайлд».



«Понятно, что мы ожидали его попадания в первый раунд. Предварительно говорилось, что его выберет «Баффало», но я считаю, что это команда не того стиля, в котором играет Данила. А «Миннесота», где выступает Капризов, — это игровая команда, но я думаю, что Даниле ещё надо немного окрепнуть в КХЛ, поехать туда более подготовленным. «Миннесота» же взяла игрока мыслящего и видящего площадку.



В этом году Данила у нас будет играть в основном составе, уже не 13-м нападающим, а как положено. Мы дадим ему все шансы окрепнуть, а там уже его выбор», — приводит слова Ласькова ТАСС.