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Ласьков: Юров будет играть в основе «Металлурга». Дадим шансы окрепнуть, а там его выбор

Ласьков: Юров будет играть в основе «Металлурга». Дадим шансы окрепнуть, а там его выбор
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Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал выбор форварда Данилы Юрова на драфте НХЛ — 2022 «Миннесотой Уайлд».

«Понятно, что мы ожидали его попадания в первый раунд. Предварительно говорилось, что его выберет «Баффало», но я считаю, что это команда не того стиля, в котором играет Данила. А «Миннесота», где выступает Капризов, — это игровая команда, но я думаю, что Даниле ещё надо немного окрепнуть в КХЛ, поехать туда более подготовленным. «Миннесота» же взяла игрока мыслящего и видящего площадку.

В этом году Данила у нас будет играть в основном составе, уже не 13-м нападающим, а как положено. Мы дадим ему все шансы окрепнуть, а там уже его выбор», — приводит слова Ласькова ТАСС.

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