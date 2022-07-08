Ласьков: Юров будет играть в основе «Металлурга». Дадим шансы окрепнуть, а там его выбор
Поделиться
Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал выбор форварда Данилы Юрова на драфте НХЛ — 2022 «Миннесотой Уайлд».
«Понятно, что мы ожидали его попадания в первый раунд. Предварительно говорилось, что его выберет «Баффало», но я считаю, что это команда не того стиля, в котором играет Данила. А «Миннесота», где выступает Капризов, — это игровая команда, но я думаю, что Даниле ещё надо немного окрепнуть в КХЛ, поехать туда более подготовленным. «Миннесота» же взяла игрока мыслящего и видящего площадку.
В этом году Данила у нас будет играть в основном составе, уже не 13-м нападающим, а как положено. Мы дадим ему все шансы окрепнуть, а там уже его выбор», — приводит слова Ласькова ТАСС.
Комментарии
- 8 июля 2022
-
13:34
-
13:06
-
12:43
-
12:07
-
11:41
-
11:19
-
11:04
-
10:38
-
10:01
-
09:41
-
09:11
-
09:05
-
08:37
-
08:23
-
08:20
-
07:12
-
07:04
-
06:58
-
06:26
-
06:17
-
06:11
-
06:07
-
05:47
-
05:39
-
05:33
-
05:12
-
04:47
-
04:26
-
04:18
-
04:08
-
04:05
-
03:33
-
03:19
-
02:57
-
02:55
Партнерский контент