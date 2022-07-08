Генменеджер «Монреаля»: думаем, что Слафковски обладает мышлением, которое мы искали
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Генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз рассказал об общении со словацким нападающим Юраем Слафковски, которого канадский клуб выбрал под первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги — 2022.
«Я спросил его, жил ли он в общежитии. Он сказал, что нет. Я задал второй вопрос: «Значит, один из твоих родителей переехал с тобой?» Он снова ответил «нет». Тогда я спросил: «Как ты готовил?» И он сказал: «На плите».
Он — независимый человек. Юрай уверен в себе, но не высокомерен, и мы думаем, что это молодой игрок, который не только обладает мышлением, которое мы искали, но и пониманием своей роли в игре, что у него есть с точки зрения природных способностей", — приводит слова Хьюза официальный сайт НХЛ.
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