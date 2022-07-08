Генменеджер «Монреаля»: думаем, что Слафковски обладает мышлением, которое мы искали

Генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз рассказал об общении со словацким нападающим Юраем Слафковски, которого канадский клуб выбрал под первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги — 2022.



«Я спросил его, жил ли он в общежитии. Он сказал, что нет. Я задал второй вопрос: «Значит, один из твоих родителей переехал с тобой?» Он снова ответил «нет». Тогда я спросил: «Как ты готовил?» И он сказал: «На плите».



Он — независимый человек. Юрай уверен в себе, но не высокомерен, и мы думаем, что это молодой игрок, который не только обладает мышлением, которое мы искали, но и пониманием своей роли в игре, что у него есть с точки зрения природных способностей", — приводит слова Хьюза официальный сайт НХЛ.