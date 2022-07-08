Ленинский суд Уфы зарегистрировал дела Воробьёва и ещё двух хоккеистов о даче взятки

Ленинский суд Уфы зарегистрировал материалы уголовных дел, касающиеся хоккеистов Анвара Сулейманова («Салават Юлаев»), Владислава Лукина («Адмирал») и Михаила Воробьёва (СКА), сообщают «РИА Новости Спорт».



«В Ленинский районный суд поступили материалы уголовных дел по части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки) против трёх хоккеистов Анвара Сулейманова, Владислава Лукина и Михаила Воробьёва. Дата рассмотрения ещё не назначена. По закону у судьи есть для этого время, так как по решению следователя хоккеисты находятся под подпиской о невыезде», — заявили в суде.



Напомним, игроки обвиняются в даче взятки для получения отсрочки от армии. Ранее хоккеисты выступали в системе уфимского «Салавата Юлаева». Игрокам может грозить до 12 лет лишения свободы.