Спортивный директор «Металлурга» поделился мнением о выборе Юрова на драфте НХЛ — 2022

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко прокомментировал выбор Данилы Юрова на драфте НХЛ — 2022 «Миннесотой Уайлд».
«В первую очередь хотелось бы поздравить Данилу! Первый раунд драфта НХЛ — результат не только таланта, но и упорной работы, которую он показывает на протяжении своей карьеры. Также поздравлю и семью Данилы. Уверен, его родители гордятся сыном.
В то же время драфт – лишь промежуточный результат на пути к большим целям. Думаю, и сам Данила прекрасно это понимает.
Выбор в первом раунде также показывает, что наша школа – одна из самых сильнейших в стране. Это успех всего нашего клуба, системы. Мы и далее будем работать над развитием наших хоккеистов. В системе «Металлурга» есть талантливые ребята, которые могут показать себя в большом хоккее.
«Миннесота» – хорошая организация, ставящая перед собой самые высокие задачи. Такие задачи ставим и мы. У Данилы ещё год контракта с «Металлургом». Мы внимательно следим за его прогрессом и в будущем сезоне рассчитываем на него как на игрока основного состава», — приводит слова Гомоляко пресс-служба «Магнитки».
- 8 июля 2022
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