«Овечкин — трус». Журналист из США раскритиковал игрока за отказ обсуждать тему Федотова

Хоккейные журналисты Кайл Пэган и Энтони Сан Филиппо обсудили вопрос, связанный с задержанием вратаря Ивана Федотова в Санкт-Петербурге и его отправкой в Северодвинск для прохождения военной службы. На это событие отреагировали многие люди из мира хоккея, однако российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отказался давать комментарии по теме. Пэган раскритиковал нападающего «столичных» за это.



«Овечкину задали этот вопрос, но он ответил, что не желает говорить об этом. Теперь я в нетерпении увидеть, как Федотов отомстит ему в будущем, играя с «Вашингтоном» за «Филадельфию». Овечкин — трус», — сказал Пэган в подкасте Crossing Broad.

Напомним, в мае Федотов, завоевавший Кубок Гагарина с ЦСКА и серебро Олимпийских игр — 2022 со сборной России, подписал контракт с «Филадельфией Флайерз». По информации источников, голкипер пройдёт службу в Северодвинске и в это время будет выступать за местный «Авангард» — команду Беломорской военно-морской базы.