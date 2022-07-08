«Вашингтон» обменял конкурента Самсонова в «Нью-Джерси Дэвилз»
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«Вашингтон Кэпиталз» обменял голкипера Витека Ванечека в «Нью-Джерси Дэвилз», сообщается на официальной странице «дьяволов» в «Твиттере».
Вместе с 26-летним чешским вратарём «Нью-Джерси» достался 46-й пик на драфте-2022. «Вашингтон» получил два драфт-пика: 37-й и 70-й. Оба — также с текущего драфта Национальной хоккейной лиги.
Напомним, в минувшем сезоне Ванечек принял участие в 42 встречах в регулярном чемпионате, в среднем за матч отражая 90,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,67. В последнем розыгрыше Кубка Стэнли чешский голкипер провёл два матча при 86,3% отражённых бросков и показателе надёжности 4,21. Ванечек боролся с российским вратарём Ильёй Самсоновым за место первого номера в «Вашингтоне».
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