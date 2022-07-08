«Вашингтон» задрафтовал русского игрока со шведским гражданством

«Вашингтон Кэпиталз» задрафтовал 18-летнего нападающего Александра Суздалева. Форвард, родившийся в Хабаровске, имеет шведское гражданство.

Нападающий — сын экс-хоккеиста сборной России по хоккею с мячом Анатолия Суздалева. Александр начинал свою карьеру в красноярском «Соколе». В 2011 году Анатолий вместе с семьёй перебрался в шведский клуб «Ветланда». Его сын Александр долгое время считался одним из самых перспективных нападающих своего возраста в Швеции, однако на турнирах ИИХФ до ЮЧМ-2022 не играл. Форвард выступает в системе ХВ-71 из Йёнчёпинга.

Отметим, что летом 2019 года Александр получал вызов в сборную России U16 и даже провёл четыре встречи на Кубке Сириуса в Сочи. Тем не менее он отказался от выступления за российскую команду из-за лучших условий тренировочного процесса в Швеции.

В первом раунде «Вашингтон» выбрал российского форварда Ивана Мирошниченко.