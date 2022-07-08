«Ванкувер» задрафтовал второго Элиаса Петтерссона за пять лет

«Ванкувер Кэнакс» задрафтовал защитника Элиаса Петтерссона в третьем раунде под общим 80-м номером.
Примечательно, что «Ванкувер» выбрал второго хоккеиста с таким именем и фамилией за последние пять лет. В 2017 году в первом раунде под общим пятым номером «Кэнакс» задрафтовали нападающего Элиаса Петтерссона.
В 2019 году Петтерссон выиграл «Колдер Трофи» — трофей, вручаемый лучшему новичку НХЛ. Тогда хоккеист забросил 28 шайб и отдал 38 голевых передач, суммарно набрав 66 очков в 71 встрече регулярного чемпионата.
В завершившемся сезоне 23-летний швед принял участие в 80 матчах, в которых он забил 32 гола и отдал 36 голевых пасов, суммарно записав на свой счёт 68 результативных баллов. Всего он сыграл 245 матчей в НХЛ, в которых набрал 221 (97+124) очко.
- 8 июля 2022
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