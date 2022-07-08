Двое россиян были выбраны в третьем раунде драфта НХЛ — 2022

Подошёл к завершению третий раунд драфта НХЛ — 2022. По его итогам были выбраны двое российских игроков.
Под 71-м номером «Каролина Харрикейнз» выбрала нападающего Александра Перевалова. «Баффало Сэйбрз» задрафтовал форварда Виктора Неучева под 74-м номером.
Кроме того, под 70-м номером ушёл Александр Суздалев — русский игрок со шведским гражданством. Его выбрал «Вашингтон Кэпиталз». 77-м «Виннипег Джетс» выбрал канадца Дэнни Жилкина.
18-летний Перевалов — игрок системы «Локомотива». В минувшем сезоне он сыграл пять матчей в КХЛ за ярославцев, не отметившись результативными баллами. Кроме того, форвард принял участие в 51 встрече в МХЛ, суммарно набрав 54 (28+26) очка.
18-летний Неучев выступает в системе «Автомобилиста». За екатеринбургский клуб форвард сыграл один матч в КХЛ. Большую часть сезона он провёл в МХЛ, выступая за «Авто». Неучев сыграл 61 встречу в МХЛ, набрав 67 (40+27) очков.
- 8 июля 2022
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