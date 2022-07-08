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23 российских игрока были выбраны на драфте НХЛ — 2022

23 российских игрока были выбраны на драфте НХЛ — 2022
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Завершился драфт НХЛ 2022 года. На нём было выбрано 23 российских игрока.

Первый раунд:

10. «Анахайм Дакс» — з Павел Минтюков («Сагино», OHL);
...
20. «Вашингтон Кэпиталз» — н Иван Мирошниченко («Омские Крылья», ВХЛ);
...
24. «Миннесота Уайлд» — н Данила Юров («Металлург», КХЛ).

Второй раунд:

36. «Аризона Койотс» — з Артём Дуда («Красная Армия», МХЛ);
...
52. «Детройт Ред Уингз» — н Дмитрий Бучельников («СКА-1946», МХЛ);
...
60. «Каролина Харрикейнз» — н Глеб Трикозов («Омские ястребы», МХЛ).

Третий раунд:

71. «Каролина Харрикейнз» — н Александр Перевалов («Локо», МХЛ);
...
74. «Баффало Сэйбрз» — н Виктор Неучев («Авто», МХЛ).

Четвёртый раунд:

109. «Коламбус Блю Джекетс» — н Кирилл Долженков («Красная Армия», МХЛ);
110. «Нью-Джерси Дэвилз» — з Даниил Орлов («Сахалинские Акулы», МХЛ);
...
118. «Питтсбург Пингвинз» — в Сергей Мурашов («Локо», МХЛ);
...
120. «Сент-Луис Блюз» — з Арсений Коромыслов («СКА-1946», МХЛ).

Пятый раунд:

134. «Баффало Сэйбрз» — з Всеволод Комаров («Квебек Ремпартс», OHL);
135. «Торонто Мэйпл Лифс» — н Никита Гребёнкин («Стальные Лисы», МХЛ);
...
138. «Коламбус Блю Джекетс» — в Сергей Иванов («СКА-1946», МХЛ);
...
147. «Даллас Старз» — в Максим Майоров («Локо», МХЛ);
...
156. «Каролина Харрикейнз» — з Владимир Грудинин («Красная Армия», МХЛ);
...
161. «Нью-Йорк Рейнджерс» — н Максим Барбашёв («Монктон Уайлдкэтс», CHL).

Шестой раунд:

178. «Анахайм Дакс» — в Вячеслав Бутеец («Белые медведи», МХЛ);
...
190. «Эдмонтон Ойлерз» — з Никита Евсеев («Барс», МХЛ).

Седьмой раунд:

198. «Нью-Джерси Дэвилз» — з Артём Барабоша («Красная Армия», МХЛ);
...
205. «Каролина Харрикейнз» — з Александр Пелевин («Чайка», МХЛ).
...
208. «Ванкувер Кэнакс» — з Кирилл Кудрявцев («Су Грейхаундз», OHL).

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