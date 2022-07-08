«Чикаго» получит штраф после завершения карьеры Кита. «Эдмонтон» освободят от уплат

«Чикаго Блэкхоукс» получит штраф после того, как 38-летний защитник «Эдмонтон Ойлерз» Данкан Кит принял решение завершить карьеру, сообщает журналист Франк Серавалли в «Твиттере».

Это связано с правилом, введённым после локаута 2012 года. Согласно этому правилу команда, заключившая долгосрочный, «опасный» контракт с хоккеистом, в том случае, если он завершит карьеру до истечения контракта, должна выплатить оставшуюся сумму. Правило работает вне зависимости от того, остаётся ли игрок в этой команде или уже выступает за другой клуб.

Как отмечает CapFriendly, «Чикаго» получит штраф примерно в $ 7,4 млн. «Эдмонтон», в свою очередь, будет освобождён от уплат по контракту Кита.

Напомним, в 2009 году «Чикаго» подписал контракт с защитником на 13 лет и общую сумму $ 72 млн.