«Чикаго» получит штраф после завершения карьеры Кита. «Эдмонтон» освободят от уплат

«Чикаго Блэкхоукс» получит штраф после того, как 38-летний защитник «Эдмонтон Ойлерз» Данкан Кит принял решение завершить карьеру, сообщает журналист Франк Серавалли в «Твиттере».
Это связано с правилом, введённым после локаута 2012 года. Согласно этому правилу команда, заключившая долгосрочный, «опасный» контракт с хоккеистом, в том случае, если он завершит карьеру до истечения контракта, должна выплатить оставшуюся сумму. Правило работает вне зависимости от того, остаётся ли игрок в этой команде или уже выступает за другой клуб.
Как отмечает CapFriendly, «Чикаго» получит штраф примерно в $ 7,4 млн. «Эдмонтон», в свою очередь, будет освобождён от уплат по контракту Кита.
Напомним, в 2009 году «Чикаго» подписал контракт с защитником на 13 лет и общую сумму $ 72 млн.
- 8 июля 2022
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