Губерниев: Федотов же не злостный правонарушитель. А какие-то люди его там повязали

Известный российский журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с вратарём Иваном Федотовым. Голкипера, в мае подписавшего контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», задержали в Санкт-Петербурге и отправили в Северодвинск для прохождения военной службы.

«История с Федотовым должна научить молодых хоккеистов, которые становятся совершеннолетними, их родителей, тренеров, агентов. Ребята, есть законы страны, которые надо исполнять. Поэтому, если есть возможность учиться в институтах, где есть, к примеру, военная кафедра, получать офицерское звание, это надо делать. Если результаты позволяют служить в спортивной роте и получать соответствующие документы, это надо делать.

Но, даже если Федотов что-то там нарушал, он же не злостный правонарушитель. Он не преступник, чтобы его так брать, задерживать при помощи машины без опознавательных знаков. Какие-то люди его там повязали. Это что, попытка запугать? Я надеюсь, что у парня всё будет нормально. Но эта история должна всех научить. Такие топорные методы решения армейских вопросов заставят задуматься молодёжь. У нас люди могут просто при наличии контактов с заокеанской хоккейной лигой убегать туда», — приводит слова Губерниева «РИА Новости Спорт».