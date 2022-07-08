«Айлендерс» хотят сохранить Варламова. Его тандем с Сорокиным считается лучшим вариантом

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло хочет сохранить 34-летнего российского голкипера Семёна Варламова в составе, сообщает журналист Эндрю Гросс на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что у генменеджера есть сильная убеждённость, что лучшим вариантом для «островитян» будет сохранение тандема Варламов — Илья Сорокин.

Напомним, у Варламова ещё сезон будет действовать соглашение на $ 5 млн. Кроме того, в его контракте прописан пункт, согласно которому существует частичный запрет на обмен.



В минувшем сезоне опытный российский голкипер принял участие в 31 встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и одержал 10 побед. В среднем за матч Варламов пропускал 2.91 шайбы, отражая при этом 91,1% бросков.