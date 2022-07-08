The Athletic: Малкин считает, что его не уважают в «Питтсбурге»

The Athletic поделился подробностями хода переговоров между «Питтсбург Пингвинз» и российским нападающим Евгением Малкиным.

По мнению издания, форвард «пингвинов» уверен, что в клубе его не уважают. Это связано в основном из-за несоответствия предложенного срока нового соглашения желаемому. Так, The Athletic утверждает, что Малкину был предложен контракт на два года на общую сумму $ 12 млн и среднегодовую — $ 6 млн. В то же время российский форвард хоть и согласен на такую зарплату, но его не устраивает срок договора. Малкин хочет получить соглашение на четыре года. Нападающий «пингвинов» считает неуважением предложенный срок контракта.

Напомним, его партнёр, защитник Крис Летанг, переподписал соглашение с «Питтсбургом» на шесть лет и общую сумму $ 36,6 млн.

Отметим, что 13 июля Малкин может стать свободным агентом.