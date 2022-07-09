Помощник генменеджера «Вашингтона»: у Мирошниченко высокий хоккейный IQ

Ассистент генерального менеджера «Вашингтона» Росс Мэхоуни высказался о драфте «Кэпиталз» в первом раунде, где под 20-м номером был выбран 18-летний российский хоккеист Иван Мирошниченко, а также изложил видение его восстановления, прогресса и перспектив в НХЛ.



«Иван уже набрал вес, и я думаю, что дальнейший процесс – просто вопрос продолжения восстановления. Я познакомился с Мирошниченко на юношеском турнире для игроков до 18 лет в Германии. Он находился там в рамках своего курса лечения, и увидеть его тогда и сейчас – это огромная разница. Сейчас Мирошниченко уже вернулся к тренировкам. Мы будем терпеливы с ним. Когда он здоров, он даёт то, в чём мы нуждаемся. Этот парень может забивать, не только в своей возрастной категории, но и в НХЛ. У него отличный бросок, высокий хоккейный IQ, он конкурентоспособен. Мирошниченко не боится в сложных ситуациях идти в нужные зоны, чтобы забивать. Иван играет увлечённо и страстно, он хочет побеждать», – приводит слова Мэхоуни официальный сайт НХЛ.



В прошлом сезоне Мирошниченко провёл 31 матча «Омские Крылья» в ВХЛ, отметившись 16 (10+6) результативными действиями. После курса лечения 18-летний форвард, как сообщалось в начале июня, допущен к тренировкам и готов играть в следующем сезоне.