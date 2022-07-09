Помощник генменеджера «Вашингтона»: у Мирошниченко высокий хоккейный IQ

Ассистент генерального менеджера «Вашингтона» Росс Мэхоуни высказался о драфте «Кэпиталз» в первом раунде, где под 20-м номером был выбран 18-летний российский хоккеист Иван Мирошниченко, а также изложил видение его восстановления, прогресса и перспектив в НХЛ.
«Иван уже набрал вес, и я думаю, что дальнейший процесс – просто вопрос продолжения восстановления. Я познакомился с Мирошниченко на юношеском турнире для игроков до 18 лет в Германии. Он находился там в рамках своего курса лечения, и увидеть его тогда и сейчас – это огромная разница. Сейчас Мирошниченко уже вернулся к тренировкам. Мы будем терпеливы с ним. Когда он здоров, он даёт то, в чём мы нуждаемся. Этот парень может забивать, не только в своей возрастной категории, но и в НХЛ. У него отличный бросок, высокий хоккейный IQ, он конкурентоспособен. Мирошниченко не боится в сложных ситуациях идти в нужные зоны, чтобы забивать. Иван играет увлечённо и страстно, он хочет побеждать», – приводит слова Мэхоуни официальный сайт НХЛ.
В прошлом сезоне Мирошниченко провёл 31 матча «Омские Крылья» в ВХЛ, отметившись 16 (10+6) результативными действиями. После курса лечения 18-летний форвард, как сообщалось в начале июня, допущен к тренировкам и готов играть в следующем сезоне.
- 9 июля 2022
-
03:16
-
02:40
- 8 июля 2022
-
23:55
-
23:32
-
23:15
-
22:54
-
22:36
-
22:24
-
21:49
-
21:37
-
21:16
-
20:37
-
20:34
-
20:02
-
19:51
-
19:29
-
19:06
-
18:48
-
18:46
-
18:10
-
17:32
-
17:28
-
17:15
-
16:57
-
16:25
-
15:52
-
15:22
-
14:48
-
14:22
-
13:34
-
13:28
-
13:06
-
12:43
-
12:07
-
11:41