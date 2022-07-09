The Athletic: Капризову недавно отказали во въезде в США

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов недавно летал из России в Дубай и пытался оттуда вернуться в США, но эта попытка не увенчалась успехом, сообщает журналист The Athletic Майкл Руссо.



В своём материале Руссо пишет, что Капризову отказали во въезде в США предположительно из-за отсутствия рабочей визы, несмотря на то, что в сентябре прошлого года Кирилл подписал с «Миннесотой» пятилетний контракт. В прошлом сезоне нескольким европейцам, не только россиянам, было предоставлено исключение, позволяющее играть без данных виз.



По информации The Athletic, после безуспешных попыток попасть в США Капризов вернулся в Россию, где и остаётся по сей день. Также Майкл Руссо привёл короткую цитату тренера «Миннесоты» Дина Эвасона, который назвал эту ситуацию «страшной», а также отметил, что генеральный менеджер «Минессоты» Уайлд в пятницу пожал плечами на вопрос о возвращении Капризова в США и отказался говорить на эту тему.