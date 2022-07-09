«Страшная ситуация». Главный тренер «Миннесоты» — о проблемах Кирилла Капризова

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон поделился мыслями о ситуации с российским нападающим команды Кириллом Капризовым. Форвард «дикарей» может получить уголовное наказание или обязательство отслужить в армии на территории России из-за проблем с военным билетом.

«Это страшно. Это страшно для всех нас. Страшная ситуация в нашем мире. Видеть, что происходит с таким близким для нас человеком, как Кирилл… да, это страшная ситуация. И мы надеемся, что всё разрешится правильно», — приводит слова Эвасона The Athletic.

Ранее стало известно, что, помимо всех трудностей, Капризов ещё и не может попасть в Северную Америку из-за проблем с визой. Российский нападающий летал в Дубай и пытался оттуда уехать в США, однако ему отказали в этом.