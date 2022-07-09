«Надеюсь, сможем заблокировать Малкина». Генменеджер «Питтсбурга» о переговорах с Евгением

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл высказался о трансферной политике клуба в ближайшее межсезонье, а также о работе «пингвинов» на рынке свободных агентов.



«Это похоже на мозаику, верно? Пока ты не добавишь ещё одну деталь, будет очень сложно отыскать верное направление для себя. Надеюсь, «Питтсбург» будет способен заблокировать Малкина, а после мы посмотрим, что осталось. От этого уже будем отталкиваться», — цитирует Хестолла официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, ранее Евгений Малкин выразил недовольство предложенными ему условиями нового контракта. Российский форвард считает, что в «Питтсбурге» его не ценят должным образом. 13 июля Малкин может выйти на рынок свободных агентов.