«Вашингтон» попрощался с бывшим конкурентом Самсонова, обменянным в «Нью-Джерси»

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» в «Твиттере» посвятила пост чешскому голкиперу Витеку Ванечеку, обменянному в «Нью-Джерси Дэвилз» вчера, 8 июля. «Столичные» попрощались с 26-летним вратарём.

«Спасибо, Витек! Желаем всего наилучшего в «Нью-Джерси», — говорится в сообщении.

Напомним, вместе с голкипером в «Дэвилз» отправился ещё и 46-й драфт-пик. «Столичные» получили взамен два пика с прошедшего драфта — 37-й и 70-й. Под 70-м номером «Вашингтон» выбрал Александра Суздалева — русского нападающего, родившегося в Хабаровске и имеющего шведское гражданство.



Ванечек в минувшем сезоне боролся за роль первого голкипера «Кэпиталз» с российским голкипером Ильёй Самсоновым. Чех сыграл 42 встречи в регулярном чемпионате НХЛ, в среднем отражая 90,8% бросков при показателе надёжности 2,67. В плей-офф голкипер принял участие в двух матчах, в которых отражал 86,3% бросков при коэффициенте надёжности 4,21.