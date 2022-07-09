«Сочи» расторг контракт с форвардом Колготиным. За два года в клубе он забил 11 голов

Хоккейный клуб «Сочи» объявил о расторжении контракта с 28-летним нападающим Дмитрием Колготиным.

«Благодарим Дмитрия за время, проведённое в ХК «Сочи», и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале сочинцев.

Напомним, форвард с белорусским гражданством играл в Континентальной хоккейной лиге за «Сочи» в течение двух сезонов. За это время Колготин принял участие в 84 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил 11 шайб и отдал столько же результативных передач, суммарно записав на свой счёт 22 очка.

Отметим, что нападающий, являющийся воспитанником серовской школы хоккея (Свердловская область), в 2019 году попал в состав студенческой сборной России, а также выиграл Универсиаду в Красноярске.