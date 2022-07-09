Кожевников: старт станет приговором для «Авангарда», Рябыкин получил не лучшее наследство

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мыслями о проблемах «Авангарда» и его нового главного тренера Дмитрия Рябыкина в будущем сезоне.

«Мне бросилось в глаза, что НХЛ, едва выдав «Колорадо» Кубок Стэнли, уже через неделю проинформировала о расписании на следующий чемпионат. У нас Кубок Гагарина был разыгран два месяца назад, но с календарём пока туман. Это огорчает, хотя видим такую картину, увы, не в первый раз.



Ещё больше меня огорчает слух о том, что из-за задержки со стадионом «Авангард» может начать чемпионат серией из 12 гостевых матчей. На мой взгляд, это скандал. Почему? В последние годы «Авангард» привык к щадящим условиям, фактически он существовал как клуб Западной конференции, в которой летают по минимуму. Теперь «ястребы» возвращаются в родной Омск — и нагрузки с перелётами будут максимальными, почти как у Дальнего Востока.



С симпатией отношусь к Дмитрию Рябыкину, но он получил не самое лучшее тренерское наследство, плюс, возможно, 12 гостевых матчей для дебюта. «Амур» и «Адмирал» с их огромным опытом после четырёхматчевой выездной серии с трудом восстанавливаются. А тут «Авангард» получает три турне подряд! Команда после такого старта будет просто разобрана. И это не прогноз — это физиология.



Вот и получается, что для Рябыкина и его команды такой старт станет приговором», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.